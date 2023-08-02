彭斯：把自己凌驾于宪法之上的人不应成为美国总统

美国前总统特朗普星期二（8月1日）被控试图推翻2020年的总统选举结果等四项刑事罪名，同属共和党人的前副总统彭斯和佛罗里达州州长德桑蒂斯尽管同声谴责司法部提控特朗普，但两人的立场并非完全一致。

综合路透社和彭博社报道，在特朗普任内一直扮演忠心耿耿的副手角色的彭斯说，这项指控提醒人们，“把自己置于宪法之上的人，永远不应该成为美国总统”。

彭斯发表声明说：“国家比个人更为重要。我们的宪法，比任何一个人的仕途更为重要。无罪推定是前总统的法定权利，但面对起诉书中的指控，他竞选总统意味着会有更多关于1月6日（国会骚乱）的讨论和干扰。”

华盛顿哥伦比亚特区一大陪审团星期二公布45页起诉书，指控特朗普密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋剥夺选民公平投票的权利等四项刑事罪名，其中两项罪名的最高刑罚为20年监禁。

彭斯在起诉书中是一个核心人物，他向华盛顿哥伦比亚特区大陪审团作了证。

起诉书中详细记录了特朗普如何施压彭斯拒绝认证2020年的总统选举结果。起诉书说，2021年1月5日，特朗普和彭斯见面时说，他必须公开抨击彭斯。彭斯的幕僚长为此向彭斯的特勤部门主管通报了消息。

一名要求不具名的彭斯顾问透露，彭斯在起诉书中发挥了极大作用，但他强调，彭斯星期二发表的声明以及配合大陪审团的调查，与彭斯此前对特朗普发表的评论是一致的。

彭斯在声明中说：“前总统特朗普1月6日要求我在他和宪法之间做出选择。我选择了宪法，这是我永远的选择。”

另一方面，德桑蒂斯星期二在x社交媒体平台（前称推特）说：“我当总统的话，我将终结政府武器化，撤换联邦调查局（FBI）局长，并赋予所有美国人划一的正义标准。”

德桑蒂斯另外还发布了一份书面声明，他在声明中承认自己并没有看过特朗普的起诉书内容，但他暗示，华盛顿特区大陪审团对特朗普不公平。

德桑蒂斯说：“华盛顿特区是一个‘沼泽’（swamp），在一个反映‘沼泽心态’的陪审团面前接受审判是不公平的。”“华盛顿沼泽”为一些共和党人提出的阴谋论，称美国被一个“深层政府”所控制。

民调显示，在争取成为共和党总统候选人的众多竞争者中，德桑蒂斯的支持率仅落后于特朗普，问题是他和特朗普的差距近期扩大。

路透社指特朗普的支持者占约共和党选民的三分之一，这使其他共和党总统候选人不得不谨慎应对特朗普面对的刑事指控。

据政治观察者分析，尽管特朗普面对越来越多官司，他的支持率却不减反增，原因是特朗普的死忠支持者认为他受到不公对待，相信这些起诉是出于政治动机。

但官司缠身也意味着庞大的律师费，今年上半年特朗普已为他的多起官司支付超过2100万美元（约2800万新元），这恐严重影响他的竞选经费。