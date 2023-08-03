伊党：六州选举成绩将撼动联邦政府

即将在下星期六（8月12日）投票的马来西亚六州选举，无论结果如何都不改变联邦政权。但反对党伊斯兰党坚称，投票结果将动摇联邦政府，甚至可能“出现新首相”。

伊党主席哈迪阿旺星期三（8月2日）晚间在吉打北部日得拉的造势活动上说，如果国盟能保住原先执政的吉打、吉兰丹与登嘉楼，并拿下原先由希盟执政的森美兰、雪兰莪与槟城，到时就能“撼动”联邦政府。

他也呼吁非回教徒不必担心伊党上台，因为在伊党执政的吉打、吉兰丹与登嘉楼，非回教徒并未遭逼迫。“所以不必担心。”

国盟及伊党青年团长阿末法德里星期三晚间则在吉兰丹哥打峇鲁的竞选活动说，六州选举结果可能造成联邦政权更迭。他还强调，这种更迭并不违反联邦宪法。他说，马国联邦宪法有各种方式可在六州选举后更换联邦政府。

阿末法德里说：“如果哪天突然有新首相宣誓就职，千万不要惊讶。有人可能疑惑，这怎么可能？但请相信，（联邦宪法）有很多方式可以实现（更换首相），这些方式都是宪法允许的。例如巫统国会议员中的10人、15人甚至20人不再支持安华的团结政府？”

他说，砂拉越政党联盟（GPS）及沙巴人民联盟（GRS）此次六州选举都并未助选，这两个联盟的领袖只在提名日出现过。“这或许是安华团结政府失去支持的前兆。”