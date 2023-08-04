研究：发酵米糠或有助抑制炎症引发的骨吸收

日本东北大学近日发表公报说，该校研究人员经动物实验发现，摄入发酵米糠可抑制引发炎症的细胞因子表达，进而抑制炎症引发的破骨细胞形成和骨吸收。

这项成果表明有可能通过膳食调节来抑制或预防由疾病引起的骨吸收。

新华社报道，在动物骨骼的新陈代谢中，破骨细胞会分解骨骼组织。如果破骨细胞过度活跃，就可能导致骨质疏松等疾病。骨吸收是指在较低的应力水平下，骨组织的体积和密度逐渐下降的生理现象。

随着老龄化社会发展，近年来患骨质疏松症等骨代谢疾病以及类风湿关节炎、牙周病的人不断增多。这些病往往伴随病态的骨吸收，进而引发相关功能障碍。研究人员长期以来尝试寻找简单有效方法，抑制这种骨吸收。

米糠就是稻子或谷子上脱下来的皮。公报说，米糠含有膳食纤维、维生素、多种氨基酸、抗氧化物质等诸多活性成分。日本东北大学的研究人员用白曲霉发酵米糠，再加入乳酸菌混合物二次发酵，制成特殊的发酵米糠。

他们用这种发酵米糠连续一周喂食小鼠后，向小鼠颅骨注入能诱发炎症的脂多糖。研究者发现，摄入发酵米糠能抑制小鼠体内促进炎症的细胞因子——肿瘤坏死因子-α的表达，并抑制炎症引发的破骨细胞形成和骨吸收。

研究人员随后在实验室条件下进一步观察破骨细胞形成的过程，并向培养液滴入发酵米糠提取物。观察结果发现，破骨细胞的形成受到抑制。这表明发酵米糠的成分直接影响破骨细胞的形成。

研究团队计划基于这一实验成果进一步验证发酵米糠的相关效果，并争取将其实用化。关于上述研究的论文已发表于新一期国际学术刊物《营养素》上。