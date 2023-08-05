台风“卡努”再逼近日本 冲绳县那霸机场航班取消

超强台风“卡努”再次逼近日本冲绳县，县首府那霸机场取消星期六（8月5日）所有起降的357个国内及国际航班，约5万7000名旅客滞留当地。

路透社报道，日本气象厅星期六说，台风“卡努”（Khanun）预计将再次逼近日本最南端的冲绳群岛，下周会转向北方袭击西部主要岛屿，蜿蜒而行的台风将给大片地区带来暴雨。

气象厅也指出，福岛县伊达市（Date）气温达到40摄氏度（104华氏度），这是日本今年的最高气温，突显了气候变化导致的异常天气增多。

“卡努”此前已在冲绳县造成三人死亡、70多人受伤。星期六下午5时（新加坡时间下午4时），“卡努”在鹿儿岛县（Kagoshima）德野岛（Tokuno）以西约100公里处。气象厅说，“卡努”风速达每小时112公里（70英里）、阵风速度达160.9公里（100英里）。

冲绳县已承受大量的降雨，许多建筑物受损。本周末，冲绳县政府还得对更多的降雨、高水位和风暴潮保持高度警惕。

未来18小时，四国、奄美和九州南部地区预计降雨量为200至300毫米（8至12英寸）；冲绳预计降雨量为50至100毫米；九州北部和近畿地区为100至200毫米。

日本放送协会（NHK）播放的视频显示，冲绳县首府那霸有数十辆汽车和一些房屋被洪水淹没。据媒体报道，＂卡努＂两度侵袭打乱冲绳县的陆空交通，除了那霸机场航班取消，公车和市区单轨电车都全天停驶。