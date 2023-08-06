台风“卡努”或登陆韩国 9日起影响东南海区

超强台风“卡努”预计在未来几天直接影响韩国东南部地区。

韩联社报道，韩国气象厅星期天（8月6日）说，台风“卡努”（Khanun）路径向韩国庆尚圈海岸方向调整，预计星期三（9日）起将直接影响位于东南部的釜山、蔚山和庆尚南道。

据监测，星期天上午9时（新加坡时间上午8时）“卡努”经过日本冲绳本岛东北190公里海域，最大风速为每秒35米，中心最低气压为970百帕。预计“卡努”将于当天下午位于日本九州岛南部一带沿海，星期一（7日）起向北或偏北转东北方向移动，星期三凌晨至上午移入九州西部海域。

星期四（10日）上午9时许，“卡努”将经过釜山以东60公里海域，星期四白天在庆尚圈海岸登陆。“卡努”中心最低气压或达到975百帕，最大风速为每秒32米，强度等级为“中”。

由于“卡努”路径改变，除全罗南道海岸外，韩国大部分地区都处于影响范围之内。星期三晚到星期四晚受影响的地区为釜山、蔚山及庆尚南道；星期四凌晨至当天上午受影响的有大邱、庆尚北道及忠清北道；“卡努”将从星期四早晨至星期五白天，在江原道和京畿道东部进入强风半径（风速在每秒15米以上的区域）。

预计此次台风也将给韩国带来大范围的强风和降雨。星期一至星期四以江原道岭东和庆尚圈东海岸为中心的降水将从星期三至星期四扩大到韩国大部分地区。其中，江原道岭东、庆尚圈东海岸、郁陵岛和独岛在强降雨落区。