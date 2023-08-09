面临死刑的印尼高级警官 获最高法院改判终身监禁

一名因枪杀保镖而被判处死刑的印度尼西亚高级警官，获最高法院改判终身监禁。

法新社报道，这起案件发生在去年7月。27岁准将尤索瓦（Nofriansyah Yosua Hutabarat）在印尼二星少将兼警察部队内部事务处处长费迪（Ferdy Sambo）家中被枪击身亡。费迪被列为嫌犯。

最高法院发言人索班迪（Sobandi）星期二（8月8日）在Metro TV电视频道发表声明说，最高法院法官决定修改费迪的判决，把死刑改为终身监禁。

州法院2月判处费迪死刑，他在4月向一高等法院提出上诉，但被驳回。费迪5月再向最高法院提出上诉，最高法院星期二决定把死刑改为终身监禁。

费迪的妻子普蒂丽（Putri Candrawathi）因有份策划枪击案，被判处20年监禁。她就20年刑期提出上诉，法院批准将她的刑期减半。

2022年7月8日，费迪被指命令一名下属向尤索瓦开枪，他本人过后也向受伤的尤索瓦开枪。警方起初指一名安全人员因发现尤索瓦性侵费迪的妻子普蒂丽而射杀他。

调查发现警方内部有人故意破坏案发现场证据，试图掩盖真相。费迪和普蒂丽在案发数周后才被捕。

这起案件今年早前进行了多个月的审讯，不仅占据全国新闻头条，还凸显出印尼警界普遍存在警察犯法不受罚的现象。