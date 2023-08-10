数据：雅加达为世界上污染最严重的大城市

数据显示，印度尼西亚首都雅加达已成为世界上污染最严重的大城市，由于政府未能应对有毒烟霾激增的问题，雅加达连续几天位居全球榜首。

空气污染每年在全球导致700万人过早死亡，联合国把它列为最大的环境健康风险。雅加达及其周边地区为有约3000万人口的大都市，据空气质量监测公司IQAir估计，这个地区的微小污染颗粒PM2.5的浓度一整个星期都超过了利雅得、多哈和拉合尔等其他污染严重的城市。

据法新社统计，自星期一（8月7日）以来，雅加达都在瑞士公司IQAir的污染数据排名中名列前茅，这个排名列出主要城市的数据。

据纪录，雅加达的PM2.5经常处在“不健康”水平。这种颗粒可以穿透呼吸道导致呼吸系统问题，雅加达此污染物质的量是世界卫生组织建议水平的许多倍。

印尼总统佐科星期一告诉记者，随着国家准备明年开始将首都迁往婆罗洲岛的努桑塔拉（Nusantara），他计划通过减轻“雅加达的负担”来解决污染问题。

他还说，规划中的横跨雅加达的地铁网络“必须完成”，以减少污染。

雅加达居民抱怨工业烟雾、交通拥堵和燃煤电厂造成的污染正在影响他们的生活和健康。32岁的女警安吉·维奥利塔 (Anggy Violita) 告诉法新社：“我必须一直戴着口罩。我的身体和脸都在承受痛苦。”

有两个孩子的安吉补充道：“上周，我全家人都病了一周，医生告诉我应该呆在室内。”

2021年，一家法院就环境组织人士和公民对政府提起的诉讼裁决，命令佐科处理空气污染问题，并裁定他和其他高级官员在保护居民方面疏忽大意。

此前，印尼承诺从2023年起停止建设新的燃煤电厂，并到2050年实现碳中和。