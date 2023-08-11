俄近半世纪来首次发射月球探测器 抢占水资源

时隔47年，俄罗斯再次发射月球探测器，力争成为第一个在月球南极软着陆的国家，科学家相信那里蕴藏水资源。

路透社报道，俄罗斯航天局证实，搭载“月球25号”探测器的“联盟-2.1b”（Soyuz 2.1v）运载火箭，于莫斯科时间星期五（8月11日）凌晨2时11分（新加坡时间星期五上午7时11分），从距离莫斯科东方约5550公里的东方航天发射场发射升空，一个多小时后，探测器与火箭上面级分离，开始飞往月球。

俄罗斯航天集团总裁鲍里索夫告诉国际文传电讯社，探测器预计将于8月21日在月球着陆。俄罗斯宇航局此前将着陆日期定为8月23日。

鲍里索夫说：“现在我们将等待21日。我希望能够实现高度精确的月球软着陆。”

“月球-25”号探测器预计8月16日进入距月球表面约100公里的月球轨道，8月21日在月球南极的博古斯拉夫斯基陨石坑附近软着陆。如果成功，“月球-25”号将成为人类历史上首个在月球南极着陆的探测器。

“月球-25”号探测器与一辆小客车大小相当，没有返回器。据介绍，这个项目的主要任务是完善软着陆技术，研究月球内部结构、土壤、水资源、宇宙射线和电磁辐射对月球的影响等。探测器上安装了多个摄像头，将拍摄月球全景图片，并跟踪拍摄探测器着陆过程。

“月球25号”重量为1.8吨，携带31公斤的科学设备。按照计划，探测器的科研工作将持续一年。

月球-24”号探测器于1976年发射，其返回器向地球运回了约170克月壤。俄罗斯塔斯社11日引述俄国家航天集团总裁鲍里索夫的话报道，俄罗斯定于2027年发射“月球-26”号探测器，2028年发射“月球-27”号探测器，2030年或更晚些时候发射“月球-28”号探测器。