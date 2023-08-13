环球小姐组织与涉性骚扰印尼组织者断绝关系

环球小姐组织宣布，在参赛者指控当地组织者性骚扰后，它将与其印度尼西亚特许经营商断绝关系，并取消今年的马来西亚选美比赛。

这家总部位于美国的组织在星期六（8月12日）通过电子邮件发布的声明中说，它已决定终止与印尼公司卡佩拉·斯瓦斯迪卡·卡亚（PT Capella Swastika Karya）及其国家总裁珀皮·卡佩拉（Poppy Capella）的合同，卡佩拉还持有马来西亚环球小姐的执照。

路透社报道，六名印尼环球小姐参赛者的律师星期二（8日）说，她们向警方提出投诉，指控组织者进行性骚扰，并称她们受到裸露上身的“身体检查”。

环球小姐组织指出：“很明显，持有特许经营权者没有达到我们的特许经营手册和行为准则中概述的品牌标准、道德规范或期望。”声明补充道，为女性提供一个安全的场所是其优先事项。

雅加达警方星期天（13日）没有回应置评请求，发言人特鲁诺尤多（Trunoyudo Wisnu Andiko）星期二说，警方将对这份报告进行调查。

卡佩拉通过社交媒体发表声明称，她不容忍任何形式的性骚扰。她说：“我强调，作为印尼环球小姐的国家总监和许可证所有者，我根本没有参与，也从未知道、命令、要求或允许任何人在组织2023年印尼环球小姐的过程中，借口检查身体实施性骚扰。”

雅加达比赛是为了选拔印尼佳丽参加今年年底在萨尔瓦多举行的年度环球小姐比赛。

环球小姐组织说，它正在评估其政策和程序，以避免将来发生类似情况，并补充说，参加全球选美比赛没有任何测量或身体尺寸要求。