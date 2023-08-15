佐治亚大陪审团就特朗普试图干预2020选举举行听证会

美国前总统特朗普和另外至少18人，可能因为试图干预佐治亚州的2020年总统选举结果而面临多项指控。

《华盛顿邮报》报道，美国佐治亚州首府亚特兰大一大陪审团，星期一（8月14日）开始就特朗普与前顾问的调查举行听证会。特朗普可能因这项调查面临第四次刑事起诉。

佐治亚州富尔顿县（Fulton County）的检察官用了两年半时间，调查特朗普及他的盟友是否为了让他继续掌权而违反了佐治亚州法律。

佐治亚州的调查由富尔顿县地方检察官威利斯（Fani T. Willis）领导。这项调查在特朗普于2020年总统大选后致电佐治亚州务卿拉芬斯佩格（Brad Raffensperger），要求他“找到1万1780张选票”后启动。但佐治亚州的调查范围现已扩大至佐治亚州共和党人的“假选举人”计划。

富尔顿县警方在法院周围实施封锁，以防万一。（法新社）

特朗普否认所有指控，并声称这些指控是出于政治动机的“政治迫害”，旨在阻止他明年再次当选总统。

特朗普星期一在自家社交媒体平台Truth Social以全大写英文字母贴文，称威利斯“决心对付特朗普”，指控她涉及不当行为，又指她对犯罪活动过于宽容，“导致亚特兰大成为世界上最危险的城市之一”。

特朗普屡次在没有证据的情况下对威利斯进行人身攻击，多次指责非洲裔的威利斯是“种族主义者”。

特朗普能否避免被刑事定罪，很大程度上可能取决于他的2024总统竞选。如果他成功再当选总统，他可能会赦免自己所犯下的联邦刑事罪行。

不过即使特朗普再次出任美国总统，他也无法撤销佐治亚州的判决，因为美国总统对州法院无管辖权，这增加了特朗普面临佐治亚州富尔顿县起诉的风险。