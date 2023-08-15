特朗普佐治亚州被控13项罪 核心敲诈勒索罪

美国前总统特朗普因试图推翻他在2020年总统大选败选的结果，星期一（8月14日）被佐治亚州大陪审团提控13项目刑事罪名。

综合路透社和彭博社报道，以佐治亚州富尔顿县地方检察官威利斯（Fani T. Willis）为首的检察官，对19名被告包括特朗普共提出41项刑事罪名，包括伪造文件罪和针对有组织犯罪集团的敲诈勒索罪。

在长达98页的起诉书中，敲诈勒索罪是所有罪行的核心，其中包括161项促使这一阴谋的具体行为。就惩罚而言，敲诈勒索罪最为严重，可判处至少五年至最高20年监禁，但特朗普和其他被告预计将面临的刑期要短得多。

特朗普还被控犯有虚假陈述和撰文、串谋伪造、教唆公职人员违反誓言以及提交虚假文件等罪行。

曾担任特朗普私人律师的朱利安尼（中）也被提控，他也是前纽约市市长。（法新社）

除了特朗普，还有另外18人被控，包括特朗普的前白宫幕僚长梅多斯、私人律师朱利安尼和前司法部高级官员克拉克。朱利安尼也是前纽约市长。

佐治亚州对特朗普的调查源自2021年1月2日，为扭转自己在佐治亚州以微小差距败选的局面，特朗普当天致电佐治亚州务卿拉芬斯佩格（Brad Raffensperger），要他“找1万1780张选票”。拉芬斯佩格断然拒绝。

四天之后，也就是2021年1月6日，特朗普的大量支持者就暴力冲击国会大厦，试图阻止国会立法者点算各州提交的选举人票，以确认拜登赢得2020年总统选举。

在这之前，特朗普已面对纽约的向色情片女星丹尼尔斯支付封口费案、佛罗里达州的不当处理机密文件案、华盛顿特区的试图推翻2021年总统选举结果案。特朗普对所有罪名指控不认罪。