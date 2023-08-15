座机故障无法继续飞行 德国外长取消三国行程

在政府的空中客车A340飞机因技术故障两次被迫返回阿布扎比之后，德国外长安娜莱娜·贝尔伯克放弃原定访问澳大利亚、新西兰和斐济的一周行程。

彭博社报道，据德国空军称，在两次尝试从阿联酋首都继续前进的尝试中，故障导致飞机机翼的襟翼都无法正确收起。这架飞机已经使用了二十多年，并且以前就曾有过机械故障。

贝尔伯克星期二（8月15日）在社交媒体上发贴文说：“我们已经尽了一切努力：不幸的是，飞机出了故障，我的印太之旅无法实现……这令人深感遗憾。”

航班跟踪网站Radarbox.com显示，贝尔伯克的飞机星期日（13日）下午离开柏林，深夜降落在阿布扎比。

当地时间星期一（14日）凌晨3时33分，这架飞机首次尝试继续前往澳大利亚，大约两小时后返回，并且在着陆前丢弃燃料以减轻重量。另一次努力是在星期二凌晨1时，但再次被迫返回阿布扎比，起飞后约两个小时降落。

贝尔伯克这次访问南半球三个国家期间安排了许多活动和会议，包括与三国领导人会谈。

这架飞机在2018年底载送时任总理安吉拉·默克尔前往布宜诺斯艾利斯出席二十国集团（G20）峰会时，也曾被迫返回科隆。

德国政府正在逐步淘汰老旧的四引擎A340飞机，更换先进、节能的A350双引擎飞机。