俄罗斯海军黑海登上货船 引发多方航海安全担忧

俄罗斯发布的视频显示，一支武装海军检查部队星期天（8月13日）登上黑海西南部的一艘货船，质问船长为何没有按俄罗斯军舰的要求停下来。

路透社报道，俄罗斯指出，在悬挂帕劳国旗的货船“苏库鲁奥坎”号（Sukru Okan）未按要求停下来后，俄罗斯用自动武器向其鸣枪示警。但尚不清楚俄军为何在距离土耳其如此近的地方登上这艘货船。

在俄罗斯国防部发布的一段视频中，可以看到当一架俄罗斯Ka-29直升机接近时，船上人员双手抱头跪在甲板上。似乎来自海军随身摄像机拍摄的镜头显示，俄军携带自动武器检查船只并进入舰桥。

“停机，停机。”一名武装俄罗斯人说，船上人员把手放在头上，跪在俄罗斯武器前。

另一名俄罗斯人说：“保持冷静，听我说……我是俄罗斯海军军官，请不要拍摄我的团队的视频。”

俄军朝商船鸣枪的事件加剧了船东、保险公司和大宗商品贸易商对黑海航行安全的担忧。黑海是乌克兰和俄罗斯将农产品运往市场的主要路线。

俄国防部强调：“在进行检查工作期间，检查组是按照国际文件的要求专业地进行的……检查小组在“苏库鲁奥坎”号上完成工作后，制定了核查文件，货船继续驶往伊兹梅尔港（Izmai）。”

俄罗斯国防部发布的视频截图显示，执行登船任务的一名俄军同船员交谈。（路透社）

视频显示 双方存在语言障碍

一个镜头显示，一个俄罗斯人要求：“说英语。”

一名船员回答道：“是的，我说的是英语。”

接着，俄军通过船员翻译询问船长，为什么货船没有按要求停下来。为船长翻译的船员说，船长没有理解俄罗斯要求货船停下来的意思。

机组人员用英语说道：“听不懂。”

俄罗斯军官在离开时说道：“谢谢你，你好，长官。”