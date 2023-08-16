特朗普相信总统能赦免自己 但在佐治亚犯罪须先服刑五年

多起官司缠身的美国前总统特朗普一直认为，作为总统，他可以赦免自己犯下的联邦罪行。虽然美国历史上从来没有一个总统赦免过自己，但美国宪法对总统赦免权几乎没有限制。

现在特朗普在佐治亚州面对起诉，即使他在2024年再次当选总统，他也没有权力赦免自己在佐治亚州犯下的罪行，因为美国总统赦免权仅适用于联邦刑罚，而不是州刑罚。

《纽约时报》报道，佐治亚州星期一（8月14日）以41项刑事罪名，指控包括特朗普在内的19人试图干预佐治亚州2020年总统选举结果，所有被告均被控以敲诈勒索罪，特朗普本身面对13项罪名。

敲诈勒索罪通常用于有组织犯罪分子，最高可判20年监禁。

在佐治亚州，给予赦免的并不是佐治亚州州长，罪犯必须向一个五人委员会提出赦免申请。

不仅如此，在佐治亚州被定罪者，必须先服满五年刑期，然后才有资格向佐治亚州州长提交宽大处理（clemency）申请。赦免与否由佐治亚州赦免与假释委员会说了算。

虽然罪犯可以立即要求假释委员会减刑，但这个委员会“只有在罪犯提交大量证据，表明刑罚过重、非法、违宪或 无效”，且“符合社会和囚犯的最大利益”之后，才会予以考虑。

佐治亚州赦免与假释委员会的五名成员由佐治亚州州长任命，任期七年，这是为确保委员会免受政治压力影响。

领导佐治亚州对特朗普等19人的调查的富尔顿县地方检察官威利斯星期一说，19名被告必须在8月25日午时（新加坡时间26日零时）之前主动到案，否则将发出逮捕令。