特朗普心腹梅多斯要求将佐州审讯从州法院转到联邦法院

与美国前总统特朗普一起在佐治亚州被起诉的前白宫幕僚长梅多斯，正寻求把他在佐治亚州法院的审讯，转移到一联邦法院审理。

佐治亚州一大陪审团星期一（8月14日）以41项刑事罪名，起诉特朗普等19人试图干预佐治亚州2020年总统选举结果，密谋让败选的特朗普继续担任总统。

所有被告均被控以敲诈勒索罪。敲诈勒索罪通常用于有组织犯罪分子，最高可判20年监禁。特朗普本身面对13项罪名，特朗普任内的多名心腹也被列为同谋，梅多斯面对两项罪名，前纽约市长朱利安尼和前司法部官员克拉克分别面对13项和两项罪名。

彭博社报道，亚特兰大联邦法院星期二（8月15日）收到把梅多斯的审讯转到亚特兰大一联邦法院的通知，理由是案件发生时梅多斯仍为政府雇员。

梅多斯的律师在提交联邦法院的文件中说：“起诉书中所指控的行为，均发生在他（梅多斯）任职期间，是他担任白宫幕僚长的一部分。在这种情况下，联邦法律可以立即撤销”此类工作涉及的刑事案件。”

佐治亚州富尔顿县地方检察官威利斯的发言人拒绝对报道置评。对特朗普等19人提出的起诉由她领导。

梅多斯在提交的文件中辩称，威利斯对他的起诉，“正是美国宪法至高条款（Supremacy Clause）禁止的，对联邦事务的国家干预”。 他还说，自己没有做错任何事。

在佐治亚州被定罪者，必须先服满五年刑期，然后才有资格向佐治亚州州长提交宽大处理（clemency）申请。给予赦免的不是佐治亚州州长，而由佐治亚州赦免与假释委员会决定。