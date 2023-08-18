乌无人机袭击莫斯科和黑海舰队 遭俄军摧毁

俄罗斯官员说，乌克兰出动无人机攻击莫斯科和黑海的俄军舰队，但被俄军击落。

综合路透社和法新社报道，俄罗斯国防部星期五（8月18日）称，俄军当天凌晨4时左右（新加坡时间星期五上午9时左右）在首都莫斯科上空击落了一架乌克兰无人机。

俄国防部在即时通讯应用Telegram发文说，这架无人机在被俄方防空系统发现后，改变了飞行路线，最终在莫斯科的博览中心坠毁，没有造成人员伤亡，也没有对建筑物造成重大损坏，但博览中心外墙出现部分坍塌。

据了解，博览中心是一个由展览馆和多功能厅组成的大型建筑群，距克里姆林宫不到五公里。

自5月初一架无人机在克里姆林宫上空被摧毁以来，无人机对俄罗斯境内纵深地区的空袭有所增加。5月下旬，莫斯科的平民区遭到空袭，本月初，莫斯科的一个商业区又在三天内两次成为空袭目标。俄乌双方都否认曾在战时，以平民和民用基础设施为目标发动袭击。

此外，俄军早前也发现一架乌军无人机试图攻击黑海的俄军战舰，并将它击落。俄国防部说，这架无人机于星期四（17日）深夜在塞瓦斯托波尔（Sevastopol）海域西南237公里处，被俄海军巡逻舰摧毁。

俄罗斯自退出黑海谷物出口协议以来，已对黑海进行封锁，俄乌双方在黑海的袭击也不断升级。莫斯科上个月宣布，将把在黑海靠近乌克兰的任何船只视为潜在军用货运船只。

不过，一艘从乌克兰驶经黑海的民用货船星期四通过乌克兰设立的新人道主义走廊，安全抵达伊斯坦布尔，是第一艘直接挑战俄方封锁的民用船只。