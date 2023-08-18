华府要求太空企业警惕中俄间谍活动

美国反间谍机构要求美航天工业警惕中国和俄罗斯情报机构试图窃取研究成果和商业机密，推动当地航天项目的企图。

路透社星期五（8月18日）报道，美国联邦调查局（FBI）、国家反情报与安全中心（NCSC）和空军特别调查办公室（AFOSI）发布一份长达两页的报告称，有不明外国实体正在利用网络攻击，以及通过合资和收购进行战略投资等手段，获取进入美国航天工业的机会。

美国一名反间谍官员星期五说：“我们预计，美国经济的这一新兴领域将面临越来越大的威胁……中国和俄罗斯是外国情报机构对美国航天工业的主要威胁之一。”

长期以来，外国间谍涉嫌窃取美太空机密的问题一直困扰着反间谍官员，随着美航天工业斥资数十亿美元开发新型火箭和其他技术，这已成为当局优先考虑的问题。

当局在报告中警告各航空企业须警惕他国的设施访问请求，以及在会议上收集机密信息的企图。报告还说，个别员工有可能会被外国势力招募，招募方式包括提供出国旅行或顾问工作，以及支付专有信息费用。

报告还敦促各航空企业若积极与美空军情报局保持联系，持续追踪“特殊事件”，建立“内部威胁”计划，作为审查敏感职位人员的一部分。

美国当局一再指控中国黑客涉嫌窃取美国的航天技术，包括入侵美国国家航空航天局戈达德航天中心和喷气推进实验室的计算机，以及众多涉及航空、航天和卫星技术的公司。