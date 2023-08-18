2020年向特朗普邮寄毒函 加拿大女子判刑22年

一名持双国籍的女子因于2020年9月在特朗普任美国总统时，向白宫发送含有自制蓖麻毒素的威胁信函，被法庭判处约22年监禁。

路透社报道，美国司法部星期四（8月17日）发布的公告说，拥有加拿大和法国双重国籍的55岁被告费里尔 (Pascale Cecile Veronique Ferrier)已认罪。司法部称，她将这些充满蓖麻毒素（ricin）的信件寄给了特朗普和八名得克萨斯州执法官员。

根据联邦调查局当时与指控文件一起提交的证词，2020年9月，白宫的邮件分拣设施截获她寄给特朗普的信封，美国邮政服务人员将其标记为可疑，并联系了联邦调查局。

中国新闻社引述美国媒体的报道说，费里尔在附信中将特朗普称为“丑陋的暴君小丑”，并说“如果这（蓖麻毒素）没成功，我会找到另一种毒药的更好配方，或者在我能来的时候用我的枪（袭击）。”她要求特朗普“放弃并撤回参加大选的申请”。

两天后，费里尔试图由加拿大安大略省伊利堡（Fort Erie）进入在美国纽约州布法罗市（Buffalo）的过境点时被捕。当时她携带一把枪、一把刀和数百发弹药。调查人员还发现了八封类似的信件，写给得克萨斯州一所监狱的执法官员，此前她因拒绝离开关门的公园而关押在那所监狱。

检察官称，她承认于2020年9月在加拿大魁北克省的住所制作了蓖麻毒素信函，邮寄给特朗普。蓖麻毒素是一种由蓖麻子（castor bean）制成的致命毒药。

被告的辩护律师说，费里尔没有犯罪记录，是一名“异常聪明的”法国移民，拥有工程学硕士学位，作为单亲母亲抚养两个孩子。

据报道，费里尔告诉法官，她认为自己是一个“和平且真正善良的人”，但对不公、滥用权力和“愚蠢的规则”感到愤怒。她认为自己是一名“活动家”而不是“恐怖分子”。她并不很后悔，但说：“我想找到和平的方式来实现我的目标。”

检察官迈克尔·弗里德曼（Michael Friedman）指出，这一判决是“恰当的严厉惩罚”。他说，判决清楚地说明“在美国绝对不允许出于政治动机的暴力。没有任何借口去威胁或针对公务人员。”

美国司法部说，被告在服刑262个月之后将在终身受监管的条件下释放。