南非总统：南非不会被迫在全球大国之间选边站

金砖国家领导人峰会即将在南非召开，南非总统拉马福萨说，南非不会被迫在任何大国之间选边站。

法新社报道，金砖国家（BRICS）领导人第十五次会晤将从星期二（8月22日）起在南非约翰内斯堡举行。南非主办此次峰会，使其与俄罗斯的关系成为焦点，尤其是南非拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰。

拉马福萨星期天（20日）在电视国情咨文中表示，南非不会被卷入全球大国之间的竞争，南非抵抗了与任何一个全球大国或有影响力国家集团结盟的压力。

中国国家主席习近平、印度总理莫迪和巴西总统卢拉，将同拉马福萨一道出席本届金砖五国领导人峰会。俄罗斯外交部长拉夫罗夫将代表俄罗斯出席会议，总统普京则将通过线上方式出席会议。

由于国际刑事法院对普京发出了逮捕令，南非作为国际刑事法院缔约国之一，理论上有义务在普京抵达南非时将其逮捕。7月，南非宣布普京在双方同意的情况下决定不亲自参会。

此外，本周还将有包括伊朗总统莱西、印度尼西亚总统佐科在内约50位非金砖国家领导人出席会议。

金砖国家的经济总量约占全球经济总量的四分之一，今年加入金砖国家的兴趣激增。至少有40个国家表示有兴趣加入该集团，其中23个已经提交申请。

希望加入这一集团的国家包括阿根廷、孟加拉国、巴林、古巴、埃塞俄比亚、印度尼西亚、伊朗、尼日利亚和沙特阿拉伯等。

南非对开放金砖国家成员资格的呼吁表示支持。拉马福萨指出，扩大后的金砖国家将代表拥有不同政治体制的多样化国家集团，各国都有一个共同的愿望，即建立一个更加平衡的全球秩序。