《华邮》引述乌军：使用集束炸弹能有效遏阻俄军前进

《华盛顿邮报》引述乌军报道称，自华府几周前决定为乌军提供集束炸弹后，乌军便频繁在战场上使用集束炸弹，使俄军“害怕进攻”，甚至“不会从掩体探出头”，有效阻挡俄军前进。

《华邮》星期一（8月21日）发表《乌克兰如何利用拜登的集束炸弹赌博》一文中，详细报道了负责操作集束炸弹的乌军对前线战况和俄军表现的看法。

一名不愿透露全名的乌军长官斯坦尼斯拉夫（Stanislav）在前线密林中受访时透露：“当我们开始发射集束炸弹时，俄罗斯人就会消失在坚硬的掩体下……甚至不会探出头。”

据了解，俄军为了躲避集束弹药大面积释放爆炸性子弹药，只要乌军一开火，俄方装甲车辆和无装甲步兵部队就会停止前行，四处逃窜。

斯坦尼斯拉夫说：“俄军甚至能通过炸弹飞驶的哨声认出是集束炸弹。使用这个炸弹的主要好处是，敌军现在非常害怕进攻了。”

乌军透露，他们通常会在松树枝和高大树木的掩护下，使用美制M109“帕拉丁”发射集束弹药，指弹药能发射到约24公里外的地方。此外，操作兵还可以根据需求，调整炸弹喷射的宽度，既可横跨几个足球场，也可缩小范围。

美国外交政策研究所军事分析专家罗布·李（Rob Lee）说：“乌克兰发射的弹药比正常情况下更多。”他指出，在现有弹药持续锐减的情况下，一个很大的问题是，他们还能这样做多久？

由于集束炸弹会散布在目标区域内，并增加杀伤物的密度和覆盖面积，使单发集束炸弹的毁伤面积大大增加，尤其影响平民百姓的生命安全。华府承诺，将密切跟踪这些弹药的使用情况，但却未能平息人权组织的不满。