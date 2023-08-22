特朗普计划8月24日在佐治亚州自首

官司缠身的美国前总统特朗普宣布，将在星期四（8月24日）前往佐治亚州首府亚特兰大自首，就佐州提供的13项刑事罪名“接受处理”。

路透社报道，特朗普星期一（21日）在他的社交平台“真相社媒”（Truth Social）宣布：“我将于星期四前往佐治亚州亚特兰大市接受逮捕。”他重申，佐州的起诉是出于政治动机，旨在破坏他竞选连任。

另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普的“自首日期”，是他的律师与富尔顿县地方检察官办公室星期一在谈判特朗普同意的保释金和释放条件时确定的。

据特朗普律师和富尔顿县地方检察官威利斯（Fani T. Willis）签署的保释协议，特朗普须缴交20万美元（约27万新元）保释金，以及不得在社媒上发送威胁性信息。

8月14日，佐州以41项刑事罪名，指控包括特朗普在内的19人试图推翻佐治亚州2020年总统选举结果，所有被告均被控以敲诈勒索罪，特朗普本身面对13项刑事罪名。威利斯同日说，已对所有被告发出逮捕令，每名被告须在8月25日中午前自首。

在这份长达98页的起诉书中，敲诈勒索罪是所有罪行的核心，其中包括161项促使这一阴谋的具体行为。据悉，敲诈勒索罪刑罚最为严重，可判处至少五年至最高20年监禁，但预计特朗普和其他被告将面临较短刑期。

这是特朗普自2021年卸任以来第四次被起诉。