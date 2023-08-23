美商务部长雷蒙多会见中国驻美大使谢锋

美国商务部长雷蒙多在即将访问中国之际，会见中国驻美国大使谢锋。

美国商务部星期二（8月22日）发布新闻稿称，雷蒙多当天会见中国驻美大使谢锋，双方进行富有成效的会谈。新闻稿说，雷蒙多在会谈中“提出了对于美国、美国企业和工人具有重要意义的问题，并讨论了与美中商业关系有关的问题、美国企业面临的挑战，以及潜在的合作领域”。

应中国商务部部长王文涛邀请，雷蒙多将在本月27日至30日访华。

雷蒙多是今年第四位访问中国的美国政府高官，她将在本次访华期间到访中国首都北京和上海，并与中国高官和美国商界领袖会面。

据路透社和法新社报道，美国国家安全顾问沙利文星期二说，雷蒙多将传达一个信息，即美国并不寻求与中国脱钩，而是要“去风险”，保护美国国家安全。

华盛顿说，雷蒙多的访问将以中国国家主席习近平和美国总统拜登去年在峇厘岛达成的协议为基础，“加深美中两国在一系列问题上的沟通”。

中国驻美国大使馆星期三（23日）发布新闻稿称，中国驻美大使谢锋22日会见美国商务部长雷蒙多，双方就中美经贸关系和雷蒙多部长即将对中国的访问交换意见。

谢锋大使说，中方对美政策始终保持连续性，根本遵循是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。当今世界变乱交织，全球经济复苏乏力，多重危机层出不穷。中美身处同一个星球，共享同一片蓝天，大家都在一条船上，谁都无法独善其身，更不应该损人利己，同舟共济才是正道。谢锋大使就中方关切的经贸问题阐明立场，要求美方高度重视，采取行动予以解决。谢锋大使希望美方同中方相向而行，拉长合作清单，缩短负面清单，共同为稳定中美关系作出努力。

双方都认为会见深入、务实、富有建设性，希望继续保持沟通。