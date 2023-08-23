普京：金砖国家应成为代表全球大多数贸易集团

俄罗斯总统普京说，金砖国家应成为代表“全球大多数”的贸易集团。

金砖五国（BRICS）第十五次领导人会晤星期二（8月22日）起在南非约翰内斯堡举行，南非总统拉马福萨、中国国家主席习近平、巴西总统卢拉、印度总理莫迪出席峰会。俄罗斯总统普京以视频方式出席会议并发表讲话。

综合路透社和英国《卫报》报道，普京星期二在视频讲话中说，金砖国家正朝着满足世界大多数人口愿景的方向发展；金砖国家“在平等、伙伴关系支持、尊重彼此利益的原则基础上合作”，这是金砖国家集团“面向未来的战略路线的精髓”。“这一路线符合全球大多数人的愿景。”

普京说，峰会将详细讨论成员国之间贸易从美元转向本国货币的问题，金砖国家的新开发银行（New Development Bank）将在这一过程中发挥重要作用。“我们经济关系中去美元化这一客观的、不可逆转的进程，正在加速发展。”

路透社报道称，俄罗斯经济正因俄乌战争而受到西方制裁，俄正寻求与亚洲、非洲和拉丁美洲建立新的外交和贸易关系，金砖国家集团对于俄的重要性与日俱增。

普京表明，俄尤其希望开发两个旗舰项目，即一条拥有新港口、燃料管道和扩大的破冰船队的北方海上路线，以及一条连接俄罗斯港口和印度洋海运码头的南北走廊。

普京还说，俄罗斯仍将是非洲可靠的粮食供应国，并正在就上个月在圣彼得堡峰会上承诺的向六个非洲国家无偿提供粮食一事，进行最后谈判。

《卫报》指出，在讨论美元替代方案以及可能建立世界银行和国际货币基金组织平行金融机构方面，金砖国家预计将达成共识。但东道国南非已表示，不会出现用金砖国家共同货币来替代美元或欧元的提议。

此外，报道指金砖国家在将自身转变为抗衡七国集团（G7）的地缘政治力量这一问题上，也存在分歧。巴西总统卢拉星期二说，金砖国家的目标并非与西方机构竞争，“不想站在七国集团、二十国集团（G20）或美国的对立面”，只想“把自己组织起来”。