一架私人飞机在俄罗斯西部特维尔州坠毁,机上10人全部遇难,俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任也在其中。

俄罗斯国营媒体RIA和塔斯社引述俄紧急情况部报道,巴西航空工业公司的私人公务机EBM-135BJ星期三(8月23日)在特维尔州(Tver)地区的库津基诺(Kuzhenkino)村附近坠毁。机上的七名乘客和三名机组人员在此次事故中全部遇难。

一架私人飞机在俄罗斯西部特维尔州坠毁。图为飞机残骸。(路透社)

俄罗斯航空运输署称,飞机执飞前按规定获取了空域使用许可。运输署对这起坠机事件展开调查,并在声明中称叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)也在乘客名单中。一同遇难的还有普里戈任的副手乌特金(Dmitry Utkin)等瓦格纳高层。

俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)说,所有10具遗体均已找到。

塔斯社称,这架飞机原本是从俄首都莫斯科的谢列梅捷沃机场飞往圣彼得堡,但飞机在空中飞行了不到半小时便坠毁,并在坠机后起火。

另据英国广播公司(BBC)报道,与瓦格纳有关联的Telegram频道“灰色地带”(Grey Zone)当天在平台发布消息称,库津基诺村的居民在飞机坠毁前听到两声巨响,并看到两道飞机云。该频道还说,普里戈任拥有的第二架公务机在莫斯科地区安全降落。

“灰色地带”在贴文中说,这次坠机事件是“对俄做出叛徒行动的结果”(as a result of actions of traitors to Russia)。

RIA发布的视频显示,仍在燃烧的EBM-135BJ发动机残骸上,可以看到注册号的四位尾数:2795。

美国有线电视新闻网(CNN)称,普里戈任的飞机注册号为RA-02795。CNN此前曾报道过这架飞机,称其与普里戈任的公司以及瓦格纳有关联,曾搭载普里戈任从顿河畔罗斯托夫飞往莫斯科、圣彼得堡和白罗斯等地。

今年6月,普里戈任领导瓦格纳集团发动了兵变,并占领了位于顿河畔罗斯托夫的俄南部军区总部,瓦格纳部队一度向首都莫斯科逼近。在白罗斯总统卢卡申科参与调解后,普里戈任终止了在俄境内的行动,并根据调解达成的协议将瓦格纳部队转移至白罗斯。普里戈任当时也获准离开俄罗斯并前往白罗斯,但他之后仍自由活动。

听取坠机事件简报后 拜登称不感惊讶

路透社报道,美国总统拜登已经听取坠机事件的简报。他对记者说,虽不清楚发生了什么,但他对此“并不感到惊讶”。拜登说,在俄罗斯发生的很多事情“没有几个不是(俄总统)普京在幕后操纵的,但我还不够了解,不知道答案”。

普里戈任6月采取兵变行动后,拜登和美国中央情报局局长伯恩斯曾在7月分别谈及此事,并调侃称普里戈任应该注意入口的食物是否安全。

美中情局莫斯科站前站长霍夫曼(Daniel Hoffman)对路透社说,相信星期三的坠机事件是在普京的命令下发生的,这是普京在宣告叛徒终将付出终极代价。

克里姆林宫和俄国防部尚未就坠机事件发表评论。

另据法新社报道,在俄罗斯圣彼得堡,有人在瓦格纳集团大楼外的临时纪念碑前献上鲜花,以及印有瓦格纳骷髅标志的纪念章。

瓦格纳大楼外的临时纪念碑前,有人献上鲜花和瓦格纳骷髅标志纪念章。(法新社)

此外,社媒平台X(前“推特”)上有网民发布照片称,瓦格纳集团圣彼得堡总部大楼的灯光排列成十字架形状,以此祭奠死于空难的首领普里戈任及其副手乌特金。