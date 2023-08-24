普里戈任所乘飞机飞行记录良好 仅有一起事故记录

俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任据报在一次坠机事故中死亡。失事飞机所属公司巴西航空工业公司说，对坠机事故知情，但没有关于此案的进一步信息。

包括俄罗斯塔斯社在内的多家俄媒报道，巴西航空工业公司（Embraer）的一架私人公务机星期三（8月23日）在俄罗斯特维尔州（Tver）一村庄附近坠毁。根据俄罗斯航空运输署公布的遇难者名单，机上的七名乘客和三名机组人员全部身亡，其中就有瓦格纳集团创始人普里戈任。

路透社报道，失事飞机为巴西航空工业公司的Legacy 600飞机。巴西航空工业公司星期三称，未掌握更多有关坠机事故的信息。该公司说，一直在遵守对俄实施的国际制裁，自2019年以来，一直没有为该飞机提供售后维修服务。

飞机追踪网站Flightradar24的信息显示，Legacy 600飞机（注册编号RA-02795）于当地时间星期三下午6时11分（新加坡时间星期三晚上11时11分）从雷达上消失。

巴西航空事故研究和预防中心（Cenipa）发布声明称，根据空难调查的国际规则，俄罗斯将领导开展此次调查，但因为失事飞机在巴西制造，巴西可以参与调查。

不过，俄罗斯当局还未向巴西方面通报事故相关情况。

路透社的报道指出，国际航空总部（International Aviation HQ）称，Legacy 600飞机于2002年投入使用，在2020年停产前，共生产了近300架。

据了解，这款飞机的飞行记录良好，在此次坠机事故之前，仅有2006年一起事故记录。当时一架Legacy 600在从巴西工厂飞往美国的途中，与另一架飞机相撞，但并未造成人员伤亡。