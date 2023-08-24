俄媒：金砖国家或吸纳五个新成员国

南非总统拉马福萨即将宣布受邀加入金砖国家集团的国家名单。埃及、伊朗、沙特、阿联酋和阿根廷或成为五名新成员。

金砖国家（BRICS）领导人第十五次会晤正在南非约翰内斯堡举行。塔斯社报道，金砖国家筹备官员苏克拉尔（Anil Sooklal）星期三（8月23日）透露，金砖国家领导人将在星期四（24日）上午（预计新加坡时间为24日下午）再次举行会议，研讨并最终确定受邀成为金砖国家集团正式成员国的国家名单，随后将举行新闻发布会，对名单进行宣布。

塔斯社另在俄语频道发布报道称，巴西门户网站UOL记者援引金砖五国峰会的最终文件草案透露，将成为金砖国家新成员的国家为阿根廷、埃及、伊朗、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯。

该记者指出，金砖国家纳新的主要考量之一是地理因素，集团应确保成员国的地区平衡。根据这一原则，金砖国家也考虑再增加一个非洲国家。此外，这名记者还说，巴西政府希望印度尼西亚将来也能加入金砖国家，但印尼尚未做好准备。

根据此前的报道，南非外交部长潘多尔星期三称，金砖五国领导人当天就集团扩员机制达成共识，并通过了一份文件。

金砖五国为巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。近来加入这一国家集团的兴趣激增，已有超过40个国家表示有兴趣加入金砖机制，其中20多国已提出正式申请。