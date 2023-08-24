莫迪：金砖集团扩容传达所有组织需与时俱进的信息

南非总统拉马福萨当地时间星期四（8月24日）宣布，金砖国家合作机制将吸收六个新成员国。这将是金砖五国集团2010年成立以来的首次扩容。金砖五国成员印度的总理莫迪说，金砖集团扩容传达所有组织需与时俱进的信息。

据路透社报道，拉马福萨当天说，金砖五国领导人在南非约翰内斯堡举行的金砖国家（BRICS）领导人第十五次会晤上决定，邀请阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋加入金砖国家合作机制。“它们将于明年元旦正式成为金砖国家合作机制的新成员国。”

根据此前的报道，南非外交部长潘多尔星期三（23日）称，金砖五国领导人当天就集团扩员机制达成共识 ，并通过了一份文件。

随着南非的加入，金砖五国集团在2010年成立，其他四国为中国、俄罗斯、巴西和印度。

中国国家主席习近平当地时间星期四在约翰内斯堡出席金砖国家领导人第15次会晤特别记者会。他强调，这次扩容是历史性的，体现了金砖国家同发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家共同利益。

他说，这次扩容也是金砖合作的新起点，将给金砖合作机制注入新活力，进一步壮大世界和平和发展的力量，“我相信，只要我们齐心协力，金砖合作大有可为，金砖国家未来可期”。

印度总理莫迪说，在20世纪成立的其他全球组织如今已过时了，应该向金砖扩容看齐。“金砖的扩容和现代化进程向世界所有组织传达了需要与时俱进的信息。”

巴西总统卢拉则说，全球化的承诺已落空，在面对核战争威胁，以及俄罗斯与西方国家因俄乌战争关系日趋紧张的背景下，现在是时候重振发展中国家的合作。

俄罗斯总统普京通过视频发表讲话时说，他相信金砖国家领导人会晤和这次扩容，将改善集团成员之间的关系。他也感谢南非总统拉马福萨为这次金砖扩容付出的努力。