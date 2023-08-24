亚行：疫情和物价高使额外数千万人极端贫困

亚洲开发银行指出，冠病疫情和生活成本高涨可能使亚洲发展中国家出现额外的6800万人陷入极端贫困。

路透社报道， 亚洲开发银行（ADB）星期四（8月24日）发布的最新报告估计，去年亚洲发展中国家约有1亿5520万人陷入极端贫困，占该区域人口的3.9%。如果没有冠病疫情和生活成本危机，亚洲发展中国家的赤贫人数将减少6780万人。

亚洲发展中国家包括46个发展中经济体，不包括日本、澳大利亚和新西兰。极端贫困者指的是每天生活费不足2.15美元（2.91新元）的人。

ADB首席经济师朴之水（Albert Park）说：“亚太地区国家正从冠病疫情中稳步复苏，但生活成本危机的加剧正在破坏消除贫困的进展。”

在经济活动回弹和供应链中断情况激增的推动下，大多数国家的通胀率飙高至多年来的高点。

报告中说，物价上涨影响每一个人，但穷人受到的冲击最大，因为他们不得不花更多钱在粮食和燃料上，使他们难以存钱和支付医疗保健和教育等费用。

朴之水说：“通过加强针对贫困者的社会安全网、促进投资和创新，为经济增长和就业创造机会，本地区各国政府可以重回正轨。”

ADB在7月说，亚洲发展中国家有望实现4.8%的经济增长，快于去年4.2%的增速。

虽然亚洲发展中国家有望在解决贫困问题方面取得进展，但ABD说，到2030年，亚太地区30.3%的人口（约12.6亿人）仍将被视为经济弱势群体。