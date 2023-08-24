瓦格纳首脑坠机身亡 泽连斯基：与乌克兰无关

俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任坠机身亡引发诸多揣测，乌克兰否认与普里戈任的死有任何关系。

俄官方证实，瓦格纳集团首脑普里戈任（Yevgeny Prigozhin）和他的副手乌特金（Dmitry Utkin）在星期三（8月23日）坠机死亡。

据俄罗斯联邦紧急情况部，一架私人飞机星期三傍晚从莫斯科飞往圣彼得堡途中，在俄西部特维尔州（Tver）库真基诺村（Kuzhenkino）附近坠毁，机上10人全部遇难，其中三人为机组人员。

普里戈任两个月前发动兵变未遂，如今突然死亡，立刻引发诸多揣测。有人认为，他遭到了莫斯科的报复，也有人把矛头指向乌克兰。美国总统拜登对普里戈任丧命表示“不感意外”。

乌克兰国际文传电讯社星期四（24日）引述乌克兰总统泽连斯基的话说：“我们与这件事毫无关系。每个人都知道这与谁有关。”

路透社报道，坠机调查人员星期四在飞机残骸中进行搜寻，并展开刑事调查。但当局没有透露出事飞机坠机的原因。

俄罗斯智库R.Politik创始人斯坦诺瓦娅（Tatiana Stanovaya）说：“无论飞机坠毁的原因是什么，所有人都会认为这是一种报应和报复行为，克里姆林宫也不会特别反驳这种观点。”