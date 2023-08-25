日本拟本周再发射火箭 实现登月目标

继印度“月球3号”两天前成功登月后，日本宣布将在本周末发起新一轮登月任务，成为继苏联、美国、中国和印度后，第五个实现登月的国家。

彭博社星期五（8月25日）报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的现役主力运载火箭H2A计划在星期天（27日）从日本南部的种子岛航天中心起飞，并携带一颗先进成像卫星和轻型着陆器，于2024年1月或2月在月球软着陆。

在过去的一年里，JAXA经历了一系列代价高昂的失败挫折。若此次能成功登月，将为该机构提供急需的推动力，重振受损声誉。

名古屋大学航空航天工程系教授笠原次郎说：“在移动的天体上着陆是一项极其重要的技术，（日本）必须掌握。虽然其他航天机构已从失败的尝试中恢复过来，但如果JAXA再次跌倒，将很难重新站起来。”

笠原说：“日本只有一次机会。”

JAXA的一系列挫折始于2022年10月，小型火箭“埃普西隆”（Epsilon）6号机在升空途中突发故障，JAXA被迫发送摧毁指令信号。

今年3月初，日本多年研发推出的H3大型运载火箭升空后不久，因二级发动机未能成功点火，JAXA不得不向火箭发出自毁指令，发射宣告失败。这枚火箭2月17日首次尝试发射时，也是因为电源系统异常而在发射倒计时结束后未能点火升空，当时JAXA宣布发射“中止”。