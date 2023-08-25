彭博：雷蒙多对改善中美关系最具影响力

彭博社分析称，在拜登政府的访华官员中，即将访华的美商务部长雷蒙多对改善中美关系最具影响力。

报道称，在过去三个月里，美国务卿布林肯、财政部部长耶伦，以及气候特使克里先后访华，但大多空手而归。不过，计划星期天（8月27日）抵达北京的雷蒙多，或在访华行程中较同僚更有斩获。

知情人士称，雷蒙多预计会在访中期间，宣布成立一个美中出口管制工作小组，以及一个商业问题工作小组。

此外，雷蒙多的访华之行或有助波音公司恢复向中国交付737 Max客机，如协议成功，将是自2019年接连发生波音客机空难事故后，中国首次重启合作机制。

虽然美国、日本和韩国两周前发表联合协议，承诺在防务、对抗“经济胁迫”等领域保持合作。但现有迹象显示，美中双方都展现出寻求“更具合作关系”的意向。

8月21日，中国总理李强对美国商务代表团说，中美关系和经贸合作虽面临一些困难，但两国经济关系的本质是互利共赢，双方经济深度融合，经济互补性远大于竞争性。几个小时后，美国宣布从“未经验证清单”移除27家中国企业与机构。

另一方面，眼下中国经济发展趋缓，为了摆脱债务驱​​动的增长，北京当局将转向更可持续的经济发展模式，同时也试图自主生产高端半导体。

雷蒙多将于8月27日至30日在北京和上海与中国高级官员和美国商界领袖会面，就双边经贸问题展开会谈。