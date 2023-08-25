应乌克兰要求 芬兰拘留一瓦格纳战士

俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳一分队说，应乌克兰的要求，芬兰当局逮捕了一名瓦格纳高级战士。

路透社报道，瓦格纳的极右翼分队“鲁西奇”（Rusich）在Telegram发文称，遭芬兰当局逮捕的瓦格纳战士为扬·彼得罗夫斯基（Yan Petrovsky），是该分队的创始成员和领导人，自去年以来一直受到欧盟和美国的制裁。

“鲁西奇”说，彼得罗夫斯基自2014年以来一直在乌克兰作战，并于7月20日因违反签证规定被捕，现在面临被引渡回乌克兰。“鲁西奇”还发布了乌克兰要求芬兰逮捕彼得罗夫斯基的部分内容。

瓦格纳曾在乌克兰为俄罗斯作战，并在多个非洲国家开展雇佣军行动，因涉嫌实施暴行而受到多个西方国家的制裁，组织首脑普里戈任据报日前在坠机事故中死亡。

一名法院官员说，应芬兰国家调查局的请求，赫尔辛基附近的万塔（Vantaa）地区法院预计将于当地时间星期五（8月25日）下午延长对彼得罗夫斯基的拘留期限。

该官员说，芬兰国家调查局要求以涉嫌参与恐怖组织活动、支持恐怖主义为由拘留彼得罗夫斯基，他还使用了沃斯拉夫·托尔登（Voislav Torden）这个名字。

路透社报道称，彼得罗夫斯基曾是挪威居民，长期从事极右翼活动。他在2014年顿巴斯冲突初期，帮助成立了瓦格纳的新纳粹分队“鲁西奇”。

乌克兰总检察长没有立即回复置评请求。

星期五早些时候，俄罗斯新闻社（RIA）报道，俄罗斯驻赫尔辛基大使馆称获悉一名俄罗斯公民应乌克兰要求在芬兰被拘留，俄方正在采取措施为其提供领事援助。