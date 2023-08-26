俄称已找到坠毁飞机的飞行记录器和10具遗体

俄罗斯当局称，相信包括俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团首脑普里戈任在内的10具遗体，以及失事飞机的飞行记录器，已经找到。

英国广播公司（BBC）报道，俄罗斯调查委员会星期五（8月25日）在Telegram说，调查人员在飞机坠毁现场找到了10名遇难者遗体，“对遗体的分子遗传学分析工作正在进行”。

这架飞机星期三（23日）在莫斯科附近坠毁，事故是否由炸弹或导弹所造成引发了广泛的猜测。美国官员似乎越来越确定，6月发动武装叛变的普里戈任已经死亡，一些欧洲领导人猜测这是克里姆林宫一手策划的暗杀行动。克宫星期五驳斥有关说法为“一派胡言”。

另据路透社报道，美国总统拜登透露，美国官员正在试图确定普里戈任乘坐的飞机到底是如何被击落的。

拜登星期五被记者问及这起坠机事件时说：“我不能提供具体说明……我们正在努力确定确切发生的情况，但我现在无可奉告。”

白罗斯总统卢卡申科同日说，多达1万名瓦格纳战士将继续驻扎在白罗斯境内。许多专家认为卢卡申科会听命于克里姆林宫。

另一方面，俄罗斯总统普京星期五签署一项总统令，规定俄罗斯准军事组织成员必须向俄罗斯国旗宣誓效忠，“以保卫俄罗斯联邦精神和道德基础”。这项总统令适用于志愿者组织，俄罗斯雇佣军团体被称为志愿者组织。