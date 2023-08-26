各界纷推出特朗普大头照产品 拜登称特朗普为“帅哥”

美国总统拜登看了前总统特朗普首次在监狱里拍的嫌犯大头照后给予的评语是，特朗普“是个帅哥”。

佐治亚州一大陪审团以41项刑事罪名，提控特朗普等19人试图推翻佐州在美国2020年总统大选的投票结果。面对其中13项罪名的特朗普，星期四（8月24日）到佐州富尔顿县监狱自首，还按了指纹和拍大头照，最后以20万美元（约27万新元）交保候审。

这是面对多项刑事起诉的特朗普首次被拍大头照，他在这张大头照中怒目圆睁面对镜头，完全没有笑容。

彭博社报道，拜登星期五（25日）在风景宜人的太浩湖（Lake Tahoe）完成健身课后对记者说，他看了特朗普的大头照，“好家伙，真帅”。太浩湖位于加利福尼亚州和内华达州交界处，被普遍认为是世界上最美丽的地方之一。

拜登基本上避免谈论特朗普涉及的官司，白宫官员说，白宫希望维持司法和检察部门独立。

另据路透社报道，特朗普这张历史性的大头照出街后，无论是支持特朗普或反对特朗普，各界纷纷把他的大头照印在T衫、玻璃小酒杯、马克杯、海报，甚至是摇头娃娃上。

特朗普历史性的大头照出街后，无论是支持特朗普或反特朗普，各界纷纷把他的大头照印在T衫、玻璃小酒杯、马克杯、海报，甚至是摇头娃娃上。（路透社）

特朗普的支持者和竞选团队对他的被捕“形象”表示欢迎，声称对特朗普的指控是出于政治动机。

对批判特朗普的人来说，这张大头照象征着面对一连串罪名指控的特朗普终于法网难逃。