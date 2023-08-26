美情报分析：俄推动针对美欧的长期影响力行动

新解密的美国情报分析称，俄罗斯间谍机构利用合法化非法行动的策略，掩盖克里姆林宫参与传播亲俄罗斯和反乌克兰信息的计划，目标是对美国和欧洲产生长期的影响力。

《纽约时报》报道，根据美国最新解密的这份情报分析，俄罗斯正在美国和其他西方国家加紧传播亲俄反乌信息，以影响力洗白手段（influence-laundering techniques），掩饰俄罗斯情报机构操纵公众舆论的计划。

俄罗斯情报机构在2016年美国大选之前不断塑造一种公众辩论的努力，力图制造一些短期效果，例如通过社交媒体贴文加剧美国国内的紧张局势。

但美国最新解密的分析着眼于俄罗斯情报部门，特别是联邦安全局（FSB）如何秘密利用名义上独立组织的盟友进行宣传，并与新崛起的领导人建立联系，这些努力旨在发挥长期作用。

获授权披露此情报分析的美国官员说，这份资料已解密并获准对公众发布。

要求不具名的一名美国官员在讨论新发布的情报材料时说，一群所谓的“合作者”（co-optees）声称自己是独立行动者，实际上他们已被俄罗斯情报人员利用，进行不利于美国的影响力行动计划。这些行动计划包括为俄罗斯争取美国人和欧洲人的支持、制造虚假的草根阶层抗议活动等。

新发布的情报分析聚焦在四名曾与俄罗斯情报机构合作的俄罗斯公民，其中一人为布尔利诺娃（Natalia Burlinova），她在美国司法部今年公布的一份起诉书中被点名。

根据美国司法部的起诉书，布尔利诺娃与FSB串谋，通过学术机构招募美国公民参加她所创立的“创意外交”（Creative Diplomacy）。这个非政府组织将自己定位为一个公共外交计划，旨在帮助有抱负的领袖人才促进与俄罗斯的对话。“创意外交”宣称80名来自不同国家的人员参加了这个项目。

美国情报分析称，FSB曾为“创意外交”提供资助，指“创意外交”是一个培养“未来西方影响者”的培训网络。FSB希望这些人能够发展成为克里姆林宫的支持者。