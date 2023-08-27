哈迪阿旺：喜来登事件由我和马哈迪发动

伊斯兰党主席丹斯里哈迪阿旺承认，他在2020年2月与前首相马哈迪一起发动推翻希望联盟政府的“喜来登事件”。他在事件前也曾与民主行动党元老林吉祥父子见面。马哈迪之前多次否认与伊党或土著团结党合作推翻希盟政府。

哈迪阿旺星期六（8月26日）晚间在麻坡为国民联盟的新邦二南州选区补选造势时说，2018年5月第14届大选造成国民阵线联邦政府倒台后，希盟政府上台执政，并由马哈迪出任首相。但哈迪阿旺认为，非回教徒当时实际上控制了联邦政府。

哈迪阿旺说：“我当时告诉马哈迪，我们带着马来回教徒国会议员，以及不极端的华族和印度族国会议员，集结足够数目的国会议员推翻希盟联邦政府。”

他当时与民行党、民政党、国大党及马华等非回教徒政党领袖会面讨论此事。“我们和民行党领袖会谈。伊党派出六人，民行党派出（元老）林吉祥、（法律局主任）蓝卡巴星及（时任秘书长）林冠英等11人。”

他指民行党当时要求伊党放弃为回教奋斗的理念，因为民行党反对“伊斯兰刑事法”。伊党不能接受这项要求，所以无法与民行党合作。“我们坚持不放弃回教，这是我们的奋斗理念，（民行党的要求）不可接受。”

哈迪阿旺说，民行党担心与伊党合作后，将失去非回教徒支持而输了之后的选举。“民行党只好选择和我们分开，因为两党的理念不同。”

马哈迪多次否认自己2020年2月底辞职导致希盟政府垮台。他指哈迪阿旺和前首相慕尤丁才是喜来登事件背后的推手。