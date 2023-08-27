印尼恢复对中东出口家庭帮佣

印度尼西亚政府已经取消印尼公民不能到中东地区打家庭工的禁令，但告诫到中东当家庭帮佣的印尼人必须遵守适当的程序，以确保他们得到政府的充分保护。

《雅加达邮报》报道，印尼人力部长埃达（Ida Fauziyah）星期三（8月23日）宣布了这个政策变化，称这项决定旨在“改善对中东地区印尼工人的管理和保护”。

印尼政府以家庭帮佣在中东遭虐待为由，2015年禁止印尼人到沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔等19个中东国家打家庭工。

中东国家实行“卡法拉”（kafala）担保制度。这个制度要求外籍家庭帮佣在中东国家必须有一个担保人，担保人通常是他们的雇主，负责他们的签证和法律权益。这意味着雇主可以控制工人的流动，包括入境、延长逗留期、终止雇佣关系和调动工作。国际劳工组织曾警告，这种权力很容易被滥用来强迫劳动。

埃达日前前往沙特展开工作访问，在印尼驻吉达总领事馆会见了一群陷入困境的印尼帮佣。

埃达告诉他们，虽然每个人都有工作的权利，政府必须予以尊重，但那些希望到国外工作的人必须遵循适当的程序，以便他们从出国到回国的整个过程，政府都能提供充分的保护。

2018年，印尼和沙特同意采用单一渠道系统，规定印尼人必须通过经批准的沙特移民工人安置公司（syarikah），才能到沙特工作。这个系统允许印尼政府不必遵守2015年的禁令，向沙特出口数量有限的家庭帮佣。

埃达说：“那些想到沙特工作的人必须通过沙特移民工人安置公司，并应确保担保人是公司，而不是个人。这样政府才能保护他们。”

根据沙特外交部1月份的数据，在沙特持有有效签证的印尼外来务工人员约有35万1000人，其中大部分（约26万4000人）是女性。

印尼人权分子指出，政府停止向中东国家出口家庭帮佣的禁令存在漏洞，不仅没能阻止他们非法出国工作，也无法保护他们，增加了他们遭人口贩运的风险。