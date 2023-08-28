雷蒙多要让北京理解美国国家安全政策 提高透明度

美国商务部长雷蒙多的访华行程星期一（8月28日）正式启动。雷蒙多说，她访问中国的主要目标之一，是“为美国保护关键技术的国家安全战略进行解释说明，并进一步提高透明度”。

但雷蒙多强调，美国基于国家安全而采取的措施，“没有辩论或妥协的余地，这不是双方的讨论范围” 。

《纽约时报》报道，雷蒙多在启程前的吹风会上说，她计划与中方讨论的课题包括美国的技术控制、商业纠纷及开展更多业务机会。

雷蒙多说，“重要的是，美国要对中国保持透明，要让中华人民共和国高层理解美国的国家安全政策，这才能避免误解，避免不必要的局势升级，避免误判”。

美国总统拜登近日签署行政命令，限制向中国某些敏感技术领域进行投资。半导体和微电子、量子信息技术、人工智能（AI）三大领域，是美中科技竞争的核心。美中科技战将是雷蒙多此行的主要议题之一。

另外，西方企业对中国扩大《反间谍法》的适用范围越来越感到担忧。预计雷蒙多将就中国把美国储存晶片龙头美光（Micron）列入监管机构黑名单，以及其他西方企业的担忧提出关切。

尽管美中关系仍陷“寒冬”，雷蒙多和其他美国官员坚称，这两个全球最大经济体之间的贸易仍有巨大潜力，美国将推动双方在其他领域建立商业联系。

目前中国仍是美国的第三大出口市场，中国向美国农场和企业购买了超过1500亿美元（约2034亿新元）的产品。

雷蒙多说，美国的出口管制仅占美中双边贸易的1%。美国对中国的出口为美国创造了超过8万个就业岗位，小型企业和大型企业都受益。美国每年还继续从中国进口价值数千亿美元的产品。

雷蒙多8月27日晚间飞抵北京，将在北京和上海进行四天访问。