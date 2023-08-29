教宗方济各颂扬俄罗斯帝国 乌克兰：非常遗憾

天主教教宗方济各呼吁俄罗斯年轻人，谨记他们是彼得大帝等俄罗斯帝国君王的子孙。乌克兰对教宗方济各的这番讲话表示“非常遗憾”。

俄罗斯总统普京此前将俄罗斯入侵乌克兰，与三个世纪前彼得大帝发动的扩张主义战争相提并论。

路透社报道，教宗方济各上星期五（8月25日）通过现场视频，对聚集在圣彼得堡的年轻天主教徒发表演说。

教宗方济各用西班牙语宣读了他事先预备的讲稿，念到最后时，他即兴以意大利语说道：“不要忘记（你们的）祖先。你们是俄罗斯帝国的继承人——要记住俄罗斯帝国的圣人、君王……彼得大帝，叶卡捷琳娜二世、伟大的文化、伟大的人文精神。你们都是伟大俄罗斯母亲的传人。要发扬光大。”

教宗方济各当天的演说视频被上载到一些教会网站。梵蒂冈星期六（26日）公布了教宗方济各星期五讲稿的全文，讲稿中并没有他最后即兴说的那一番话。

乌克兰外交部发言人尼科连科在脸书上说：“克里姆林宫正正是以这种帝国主义宣传、‘精神’联系和拯救‘伟大俄罗斯母亲’的‘需要’，作为他们屠杀数以千计的乌克兰人、摧毁乌克兰城市和村庄的正当理由。”

尼科连科说：“我们感到非常遗憾，教宗方济各有意或无意的宣扬这种伟大帝国的观念，从根本上来说，这助长了俄罗斯长期存在的侵略性。”

乌克兰东仪天主教会大总主教舍夫丘克（右）要求梵蒂冈为教宗方济各的讲话做出解释。（路透社）

乌克兰东仪天主教会大总主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）发表声明说，教宗方济各的讲话引起了“巨大的痛苦和担忧”，担忧他的讲话可能“激发侵略国的新殖民野心”。

舍夫丘克要求梵蒂冈为教宗方济各的讲话做出解释。

专门研究天主教事务的意大利网站Il Sismografo发表社论，指教宗方济各8月25日的讲话，在这个历史敏感时刻显得“格格不入”。