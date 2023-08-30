无人机袭击俄西部军用机场 四架运输机受损

俄罗斯西部城市普斯科夫的军用机场遭无人机袭击，造成四架军用运输机受损。

路透社报道，俄罗斯普斯科夫（Pskov）州长维德尔尼科夫星期三（8月30日）在Telegram说，军方对无人机做出反击。

他还说，根据初步报告，没有人员在无人机袭击中受伤。

另据塔斯社报道，俄罗斯航空官员说，星期三早些时候，莫斯科伏努科沃（Vnukovo）机场周围空域因普斯科夫军用机场遇袭而一度关闭。

报道引述紧急服务部门说，长期作为俄罗斯军队主力的四架伊尔76运输机被破坏，无人机引发大火，导致其中两架运输机起火燃烧。