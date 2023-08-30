俄罗斯不会按国际规则调查普里戈任坠机事件

俄罗斯已告知巴西航空管理局，俄罗斯“现阶段”不会按照国际规则，调查雇佣兵集团首脑普里戈任的坠机事件。失事飞机是巴西制造的。

8月23日，普里戈任乘坐的喷气式飞机在莫斯科北部坠毁，机上10人全部罹难。瓦格纳集团的两名高级中尉和四名保镖也在机上。坠毁的飞机由巴西航空工业公司制造。

巴西航空管理局星期二（8月29日）向路透社披露，莫斯科已通知巴西航空管理局，“现阶段”不会根据国际规则对这起空难展开调查。

同日，美国白宫新闻秘书让-皮埃尔说：“我们都知道克里姆林宫有杀害对手的长久历史。大家都心里有数。”这是迄今为止，白宫针对普里戈任的死所作的最明显表态。

普里戈任的葬礼于星期二举行，安葬地为圣彼得堡郊区一个树林茂密的墓园。克里姆林宫当天早前说，普京不会出席普里戈任的葬礼。

克里姆林宫指任何映射普京与普里戈任之死有关的揣测“都是谎言”。

6月23日，普里戈任率领瓦格纳部队发动兵变，占领了位于顿河畔罗斯托夫的俄南部军区总部，还一度向首都莫斯科挺近。但在白罗斯总统卢卡申科居中斡旋后，普里戈任突然宣布终止兵变，并根据调解协议将瓦格纳部队转移到白罗斯境内。普里戈任当时获准离开俄罗斯并前往白罗斯，他之后仍自由活动。