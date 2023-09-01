五角大楼：中国军方官员与美军司令在斐济会面

美国五角大楼说，一中国军方代表团与美国一高级军事官员，8月在斐济的会议上会面，这或预示着美中军事关系可能解冻。

路透社报道，8月的会议是由美国和斐济共同主办，共27个国家的高级军事官员与会。五角大楼发言人莱德星期四（8月31日）说，中国军方代表团在与会期间，与美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）会晤。

美国印太司令部司令阿奎利诺8月出席在斐济的一次会议时，与中国军方代表团会面。（档案照）

莱德说，他希望这是美中军方将进行更多对话的迹象，“我们将继续尽我们所能，保持开放的沟通渠道，以减少误判的可能性。”

这两个全球最大的经济体，因台湾、美国先进技术出口禁令以及中国产业政策等国家安全问题而陷入了低谷，华府一直在努力修复与北京的关系。

美国今年5月邀请中国国务委员兼国防部长魏凤和，在6月举行的新加坡香格里拉对话期间与美国防长奥斯汀会晤，中方以美国对李尚福的制裁尚未解除为由，拒绝了这一提议。美中的军事沟通渠道基本陷入停滞。

针对美中两军交流中断，中国国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦8月31日下午以答记者问形式说，中美两军交往并非处于中断状态，双方通过军事外交渠道保持着坦诚有效的沟通。但必须承认，当前两军关系确实存在着不少困难和障碍，“这种局面完全是由美方造成的”。