美劳动市场降温 给美联储暂停加息创造空间

美国就业市场降温为美国联邦储备局本月暂停加息提供空间，同时也保留了今年晚些时候再次加息的选项。

彭博社报道，美国劳工统计局星期五（9月1日）公布的报告显示，8月份非农就业人数增加18.7万人，之前两个月的数据大幅下修。失业率升至3.8%，部分反映了劳动参与率回升。平均时薪仅走高0.2%，为2022年2月以来最低增速。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济师谭恩说：“劳动力市场继续像美联储寻求的那样逐步降温。我们看到前几个月出现向下修正，工资增长略微放缓，劳动参与率仍在上升。9月加息原本就不是基本情景，而数据只会进一步排除这一可能性。”

投资者目前预计，9月19日及20日的会议上，美联储将维持利率不变；期货显示，11月加息的概率不到50%。

星期五的数据显示，美联储可能会对更多人进入劳动力市场的消息表示欢迎，这有可能缓和薪资压力。整体参与率，即正在工作或寻找工作的人所占比例，自3月份以来首次走高，至62.8%，为2020年2月以来最高水平。

德意志银行美国资深经济学家瑞安说：“美联储看到供给侧的反应，劳动力市场走强吸引了人们进入，（但）美联储仍可能再度加息。”

美联储官员强调，担心本季度经济增速加快，并担心可能由此给薪资和物价带来进一步上行压力。根据亚特兰大联储8月31日公布的估值，当前追踪的本季度增速在5.6%。