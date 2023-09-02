阿尼斯与穆海敏搭档竞选印尼总统以提高支持率

印度尼西亚雅加达首都特区前首长阿尼斯宣布，他选择最大的伊斯兰政党民族复兴党党魁穆海敏为他2024年总统选举的竞选搭档。阿尼斯此举相信旨在提高他在这个穆斯林占多数的国家的支持率。

路透社报道，民意调查预测，这次选举将是中爪哇省省长甘查尔（Ganjar Pranowo）和国防部长普拉博沃（Prabowo Subianto）之间的一场势均力敌的竞争，两人都得到现任总统佐科的支持。

阿尼斯 (Anies Baswedan) 的支持率一直落后。他选择的副总统搭档穆海敏（Muhaimin Iskandar）所领导的民族复兴党(PKB)与印尼最大的伊斯兰组织（Nahdlatul Ulama）有着密切的联系，该组织约有4000万成员。

甘查尔和普拉博沃尚未公布他们的副总统人选。候选人预计在10至11月期间正式注册。

阿尼斯星期六（9月2日）在东爪哇泗水市的一场集会上说：“随着PKB的加入，联盟将行动得更快，规模更大、更稳定。”

政治分析员贾亚迪·哈南 (Djayadi Hanan)认为，与穆海明一起竞选可能会加强阿尼斯对选民的吸引力，因为PKB和NU被视为温和伊斯兰教的推动者。他补充道，阿尼斯需要“突破”，因为他的基础选民大多是保守派。

然而，在前总统尤多约诺（Susilo Bambang Yudhoyono）及其政党星期五（1日）退出阿尼斯的联盟后，选择穆海敏可能会削弱阿尼斯的机会。他们指责阿尼斯背弃承诺，没有选择尤多约诺的儿子作为竞选伙伴。

尤多约诺说：“如果你现在不能获得信任，不能信守承诺，当你掌握大权时，你会做什么？”

这一决定还可能不利于国防部长普拉博沃的竞选活动。穆海敏此前曾承诺在2024年支持这位备受争议的前特种部队将军。