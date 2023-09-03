遭强烈抵制 诺奖撤销白俄伊大使出席典礼邀请

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更新 / 2023年9月3日 8:29 AM
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发布 / 2023年9月3日 8:06 AM
图为7月15日，行人和游客站在瑞典斯德哥尔摩老城斯托特盖特的诺贝尔奖博物馆前。（路透社）
图为7月15日，行人和游客站在瑞典斯德哥尔摩老城斯托特盖特的诺贝尔奖博物馆前。（路透社）

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遭受强烈抵制和批评后，诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯、白罗斯和伊朗大使出席诺奖斯德歌尔摩颁奖典礼的邀请。

综合美国有线电视新闻网（CNN）和法广网报道，诺贝尔基金会星期六（9月2日）在声明中说，今年在瑞典首都斯德歌尔摩举办的诺贝尔奖颁奖仪式，将不邀请上述三国大使出席。

由于俄乌战争爆发，诺贝尔基金会去年决定，不邀请俄和白俄大使参加斯德哥尔摩的诺贝尔颁奖典礼。不过，基金会本周四（8月31日）说，今年将恢复以往做法，邀请俄白伊三国代表出席斯德歌尔摩颁奖典礼，称其“促进向所有人传达诺贝尔奖重要信息的机会”。

邀请声明一出便受到广泛批评。多名瑞典议员星期五（9月1日）称将抵制今年在斯德歌尔摩举行的诺奖颁奖仪式，其中一些议员的抵制理由是俄对乌发动侵略战争，以及伊朗对人权的镇压。瑞典首相克里斯特松说，他不会允许俄白伊三国参加颁奖仪式。

白罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡亚（Sviatlana Tsikhanouskaya）也呼吁诺贝尔基金会不要邀请白总统卢卡申科的“非法政权代表”参加任何活动。

在诺贝尔方星期六撤销邀请决定后，季哈诺夫斯卡亚以及乌克兰外交部都对这一变更表示欢迎和赞赏。瑞典政界乃至王室也都致以支持。瑞王室发言人评价称，诺贝尔基金会改变决定是积极举措，国王计划像以前一样，在斯德歌尔摩的颁奖仪式上颁发今年的诺奖。

斯德歌尔摩的颁奖仪式于每年12月10日举行，六项诺贝尔奖中有五项在此颁发。诺贝尔和平奖则在挪威奥斯陆颁发。诺贝尔基金会说，按以往惯例，所有国家的大使都将应邀出席奥斯陆的颁奖仪式。

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