遭强烈抵制 诺奖撤销白俄伊大使出席典礼邀请

遭受强烈抵制和批评后，诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯、白罗斯和伊朗大使出席诺奖斯德歌尔摩颁奖典礼的邀请。

综合美国有线电视新闻网（CNN）和法广网报道，诺贝尔基金会星期六（9月2日）在声明中说，今年在瑞典首都斯德歌尔摩举办的诺贝尔奖颁奖仪式，将不邀请上述三国大使出席。

由于俄乌战争爆发，诺贝尔基金会去年决定，不邀请俄和白俄大使参加斯德哥尔摩的诺贝尔颁奖典礼。不过，基金会本周四（8月31日）说，今年将恢复以往做法，邀请俄白伊三国代表出席斯德歌尔摩颁奖典礼，称其“促进向所有人传达诺贝尔奖重要信息的机会”。

邀请声明一出便受到广泛批评。多名瑞典议员星期五（9月1日）称将抵制今年在斯德歌尔摩举行的诺奖颁奖仪式，其中一些议员的抵制理由是俄对乌发动侵略战争，以及伊朗对人权的镇压。瑞典首相克里斯特松说，他不会允许俄白伊三国参加颁奖仪式。

白罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡亚（Sviatlana Tsikhanouskaya）也呼吁诺贝尔基金会不要邀请白总统卢卡申科的“非法政权代表”参加任何活动。

在诺贝尔方星期六撤销邀请决定后，季哈诺夫斯卡亚以及乌克兰外交部都对这一变更表示欢迎和赞赏。瑞典政界乃至王室也都致以支持。瑞王室发言人评价称，诺贝尔基金会改变决定是积极举措，国王计划像以前一样，在斯德歌尔摩的颁奖仪式上颁发今年的诺奖。

斯德歌尔摩的颁奖仪式于每年12月10日举行，六项诺贝尔奖中有五项在此颁发。诺贝尔和平奖则在挪威奥斯陆颁发。诺贝尔基金会说，按以往惯例，所有国家的大使都将应邀出席奥斯陆的颁奖仪式。