印尼“黄金签证”条件出炉 吸引外国投资

印度尼西亚将推出“黄金签证”（Golden Visa），为不同类型的海外投资者制定不同的适用规则，以此吸引外国投资，推动印尼国民经济的发展。

路透社报道，印尼法律与人权部星期天（9月3日）发布声明称，“黄金签证”是一种延长五至10年的居留许可。五年期签证要求个人投资者成立一家价值250万美元（约338万新元）的公司；10年期签证则要求投资500万美元。

企业投资者则须投资2500万美元才能获得五年期的董事和专员签证；投资达5000万美元，才能获得10年期签证。

针对不想在印尼成立公司的外国个人投资者，印尼政府出台了不同的适用规则。这些投资者可以购买印尼政府债券，所需资金从35万美元到70万美元不等。

法律与人权部部长在声明中说，一旦抵达印尼，“黄金签证”持有者就不再需要申请许可证。

印尼今年5月宣布拟推出“黄金签证”计划，但当时还未敲定这项政策的具体规则。

旅游和创意经济部长桑迪亚加5月说，推出“黄金签证”是希望吸引数码、保健、研究和技术领域的优秀人才，这项政策不仅能吸引更多外国人才和投资，还能为印尼创造更多就业机会。

美国、爱尔兰、新西兰和西班牙等世界其他国家，也为投资者推出了类似的“黄金签证”，以此吸引资本和创业型居民。