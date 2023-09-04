雷蒙多警告中国 美国企业的耐心“正在消失”

美国商务部长雷蒙多提醒中国，应给予美国企业一个“可预测和公平的竞争环境”，并警告说，美国企业的耐心“正在消失”。

路透社报道，上月底到中国访问的雷蒙多，星期天（9月3日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说，美国企业强烈希望美中关系朝正向发展。虽然中国政府有一些积极的表态，但实际情况必须与官方言论相一致。她指中国经济过去更透明并以市场为导向时，表现更好。

美中曾是彼此最大的贸易伙伴，但美国现在与邻国加拿大和墨西哥的贸易更多，而中国与东南亚的贸易更多。

雷蒙多说：“中国现在的做法使情况变得更为困难。我十分明确地告诉中方，美国企业正逐渐失去耐心，他们需要且应该获得一个可预测和公平的竞争环境。我希望中国会接受我的忠告，这样我们才能够拥有一个稳定发展的商业关系。 ”

她指美国企业在中国面临许多新的挑战，包括不明原因的巨额罚款、突击搜查以及新修订的反间谍法。

雷蒙多告诉美国有线电视新闻网（CNN），“在我与中国同行的所有对话中，我的态度一直是非常明确、直接和坚定的。我有话直说，不做任何粉饰。”

雷蒙多也向中国官员提到她的电邮账号被黑客入侵一事。“他们说对此毫不知情，称不是他们的蓄意所为。但我认为把这件事摆上桌面是重要的，必须让他们知道，当你采取这样的行动时，双方很难建立信任。”

雷蒙多：中国房地产业面临巨大挑战

另外，雷蒙多在CBS的访问中提到，“毫无疑问（中国经济）正在放缓。而他们在房地产业方面正面临真正的巨大挑战。”

中国正在努力应对令全球市场不安的经济放缓，目前的焦点集中在中国最大房地产开发商碧桂园的债务危机上，房地产行业对中国经济的贡献率约占四分之一。

雷蒙多于8月27日至30日到北京和上海访问。