印尼本月料达旱季顶峰 林火烟霾情况将加剧

印度尼西亚正面临越来越多林火及林火带来的烟霾挑战，预计印尼本月将达到旱季顶峰，全国范围的林火情况将加剧。

《雅加达邮报》报道，印尼气象、气候和地球物理局（BMKG）警告说，受厄尔尼诺现象影响，印尼今年的降雨量预计将减少，天气将更加炎热和干燥，并使旱季延长。

BMKG说，旱季将在8月至9月间达到顶峰，带来更高的野火风险。

国家减灾机构的数据显示，截至上星期六（9月2日），印尼已录得490起土地和森林大火，为2022年160起林火的三倍多。

印尼环境与林业部的数据显示，中加里曼丹省最频繁出现火点，今年来已发生202起土地和森林大火，烧毁面积近3000公顷。中加里曼丹省也是今年5月因林火而宣布进入紧急状态的省份之一。

由于空气污染情况日益严重，中加里曼丹省首府帕朗卡拉亚（Palangkaraya）教育部要求幼儿园、小学和初中的学生和老师，在学校里戴口罩并限制户外活动。

印尼其他省份也发生林火。中苏拉威西邦盖县（Banggai）种植园的过火面积为60公顷；另外，自8月以来，土地火灾导致西加里曼丹省首府坤甸（Pontianak）和库布拉亚（Kubu Raya）一直被烟霾笼罩。

当局最近刚扑灭东加里曼丹北佩纳扬巴塞尔县（North Penajam Paser）的林火，至少20公顷土地被吞噬。北佩纳扬巴塞尔县靠近印尼正在建设中的新首都努桑塔拉。