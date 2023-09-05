消息：金正恩拟赴俄与普京会面 讨论供武可能性

《纽约时报》星期一（9月4日）报道，朝鲜领导人金正恩计划本月前往俄罗斯，与俄罗斯总统普京会面，讨论为俄罗斯提供武器的可能性。

报道引述美国与盟国消息人士称，普京和金正恩将到俄罗斯远东第一大城市符拉迪沃斯托克的远东联邦大学，参加定于9月10日至13日举行的东方经济论坛。9月9日为朝鲜的建国纪念日。

消息人士说，金正恩还计划访问符拉迪沃斯托克港33号码头，那里是俄罗斯太平洋舰队海军舰艇的停靠所在。

针对此事，白宫国家安全委员会指金正恩预计朝俄的“领导层级会谈”，将讨论为莫斯科供应武器，以支持它在乌克兰的战争。

彭博社报道，美国国安委员会发言人沃森周一发表声明说：“正如我们已公开警告的那样，俄罗斯和朝鲜之间的军备谈判正在积极推进。”

她说：“根据我们掌握的消息，金正恩希望这些讨论会持续进行，包括与俄方领导级别的外交接触。我们敦促朝鲜停止与俄罗斯的军备谈判，并遵守平壤不向俄罗斯提供或出售武器的公开承诺。”

《纽约时报》指金正恩将从平壤出发，可能乘坐装甲列车前往位于俄罗斯太平洋海岸的符拉迪沃斯托克。

美国之前已警告，朝鲜可能向俄罗斯提供更多武器。白宫国家安全发言人柯比8月30日说，美方对朝鲜和俄罗斯的军备谈判正在积极推进感到担忧。