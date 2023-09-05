普京称几周内开始向非洲六国出口免费谷物

俄罗斯总统普京说，俄罗斯将在几周内向六个非洲国家出口免费谷物。

法新社报道，普京星期一（9月4日）在俄南部海滨城市索契，与土耳其总统埃尔多安会谈后作此宣布。俄罗斯于上个月终止黑海农产品外运协议，贫穷国家蒙受最严重的打击。

普京在与埃尔多安一起出席联合记者会时，提供了向非洲运送粮食计划的细节。普京说：“我们与六个非洲国家磋商的协议即将敲定，我们将向这些国家免费供应粮食，运输和物流费用也全免。这项计划将在未来几周内启动。”

埃尔多安说，土方愿尽最大努力就恢复黑海港口农产品外运协议进行新的一揽子磋商。他说，土耳其和联合国已准备了新的提案，旨在解决俄罗斯在黑海港口农产品外运协议中遇到的问题，希望“很快”达成一个可行的解决方案。

不过，普京重申，俄罗斯只有在它的要求得到满足后才会重返黑海港口农产品外运协议。

2022年7月22日，俄罗斯和乌克兰在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题，分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议于去年11月、今年3月和5月多次延长，并于7月17日到期。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫7月17日宣布，黑海港口农产品外运协议效力中止。他指协议中涉及俄罗斯的部分未能得到执行，因此该协议效力已中止。他还强调，一旦该协议中有关俄罗斯的部分得到落实，俄方将立即恢复执行该协议。